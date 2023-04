Saint-Gobain  : en croissance organique de près de 5% au premier trimestre

(Boursier.com) — A données comparables, Saint-Gobain a vu son chiffre d'affaires progresser de +4,7% au premier trimestre 2023, en croissance dans tous les segments. Le Groupe se félicite de continuer de surperformer ses marchés grâce à la pertinence de son positionnement stratégique, au coeur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et à la force de son organisation locale par pays.

Sur le trimestre, les prix progressent de +10,2%, en raison des hausses réalisées l'année dernière et de certaines actions complémentaires, prises localement en début d'année, générant un écart prix-coûts positif au niveau mondial. Les volumes se replient de -5,5% avec, comme anticipé, un ralentissement modéré des marchés qui reflète une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation.

" Le Groupe prend de façon proactive les mesures commerciales et industrielles nécessaires pour s'adapter à son environnement et poursuivre sa très bonne performance opérationnelle afin de dégager un niveau attractif de marge d'exploitation malgré des marchés difficiles ", précise Saint-Gobain.

Dans un contexte de ralentissement modéré de ses marchés et avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation, Saint-Gobain confirme viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique " Grow & Impact ".