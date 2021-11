Saint-Gobain en avance sur son programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Saint -Gobain annonce avoir d'ores et déjà racheté en 2021 plus de 8,5 millions de ses titres (nets des opérations liées à l'actionnariat salarié) pour un montant d'environ 500 millions d'euros, en avance sur l'objectif de rachat d'actions de 2 milliards d'euros sur 5 ans (2021-2025) présenté début octobre au cours de la journée investisseurs dans le cadre de son plan "Grow & Impact". Saint-Gobain a procédé en date du 30 novembre 2021 à l'annulation de 8.543.174 actions auto-détenues achetées sur le marché.

A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 524 millions d'actions et le nombre de titres en circulation s'élève à 521 millions, contre 530 millions à fin décembre 2020.