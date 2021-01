Saint-Gobain : du soutien

(Boursier.com) — Saint -Gobain s'adjuge près de 1% à 43,4 euros en fin de matinée sur la place parisienne, bien aidé par une note de Citigroup qui a rehaussé à 'achat' son opinion sur la valeur en portant sa cible de 43 à 50 euros. Le spécialiste des matériaux de construction devrait connaître une croissance plus forte avec de meilleures marges à l'avenir, affirme le broker américain, qui souligne que les performances 2020 ont été solides, supérieures aux attentes, et ont montré que l'accent reste mis sur l'amélioration de la rentabilité et du cash-flow. Citi se dit encouragé par les changements apportés par le nouveau programme stratégique et espère que cela aura un impact "durable" sur la croissance et les marges.