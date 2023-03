Saint-Gobain : du solide !

(Boursier.com) — Saint -Gobain grimpe de 2,5% à 57,70 euros, après avoir finalisé la cession annoncée le 12 décembre dernier de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni - dont le distributeur de matériaux de construction et de bois Jewson - au groupe Stark. Saint-Gobain n'a ainsi plus d'activité de distribution au Royaume-Uni. L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022 et une marge d'exploitation d'environ 2%. Elle dispose de 600 points de vente et emploie 8.900 personnes.

Pour rappel, l'opération est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 740 millions de livres sterling, soit environ 850 millions d'euros.

Ces cessions s'inscrivent dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe, en ligne avec son plan "Grow & Impact".

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a ajusté la mire sur de 70 à 72 euros avec un avis à 'surpondérer', tandis que BNP Paribas Exane a remonté le curseur de 65 à 67 euros ('surperformer').