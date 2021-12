Saint-Gobain : du solide

(Boursier.com) — Saint -Gobain monte de 1% ce mercredi à 61,30 euros, alors que le broker Jefferies conserve le dossier avec un objectif de cours ajusté à 64,70 euros. Dans le contexte actuel d'accélération de l'inflation des coûts de l'énergie, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières d'environ 1,5 Milliard d'euros en 2021 par rapport à 2020 (conformément à l'estimation donnée lors de la journée investisseurs du 6 octobre dernier, et contre une précédente estimation annuelle formulée à fin juillet 2021 à 1,1 Milliard d'euros), dont 1,1 MdE pour le seul second semestre 2021.

Compte tenu de la priorité donnée aux prix de vente, le Groupe a enregistré au 3e trimestre 2021 un effet prix global de +8,7% et de +8,1% sur ses seuls métiers industriels.

Au 4e trimestre 2021, sur une base de comparaison élevée et dans un environnement macroéconomique et sanitaire encore marqué par des incertitudes, le groupe devrait continuer à bénéficier de la bonne dynamique de ses principaux marchés - tout particulièrement la rénovation en Europe ainsi que la construction dans les Amériques et en Asie-Pacifique - et d'une performance opérationnelle solide.

En 2021, le groupe vise une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables...