Saint-Gobain : du renfort

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint -Gobain avance de 1,6% à 34 euros en matinée, soutenu par une note de Davy qui a rehaussé sa recommandation sur la valeur à 'neutre'. Le broker affirme que le point trimestriel de la société a montré des signes clairs de réduction des coûts et un résultat moins mauvais qu'anticipé sur les marchés finaux difficiles. Les programmes de rénovation des bâtiments commencent également à 'faire bouger' le chiffre d'affaires, ce qui pourrait être un élément positif important pour le groupe, en particulier en France, souligne le courtier. Selon le consensus 'Bloomberg', plus aucun analyste ne recommande désormais de vendre le titre du numéro un mondial des matériaux de construction puisque 11 sont à l''achat' et 11 à 'conserver'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 40,64 euros.