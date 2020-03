Saint-Gobain dopé par une bonne note

(Boursier.com) — Saint-Gobain remonte de 3,5% ce mardi à 33,02 euros dans un marché actif, alors que la Société Générale vient de relever sa recommandation sur le dossier de 'conserver' à 'acheter'. Hier, un autre spécialiste soulignait le bon niveau de cash flow et la croissance organique, tout en relevant le pavé dans la mare constitué par le coronavirus. Rappelons que le groupe a affiché pour 2019 un chiffre d'affaires de 42,57 milliards d'euros, en progression de +1,9% à données réelles et +2,4% à données comparables avec une hausse des prix de +1,8% dans un contexte de moindre inflation des matières premières et de l'énergie. Le résultat d'exploitation a enregistré une nouvelle progression en 2019 de +5,7% en réel et +4,7% à structure et taux de change comparables, dont +1,6% au second semestre. La marge d'exploitation de Saint-Gobain a progressé à 8% contre 7,7% en 2018 (7,5% publié avant ajustement IFRS 16), avec un second semestre à 8,4% (contre 8,1% au second semestre 2018).

Saint-Gobain vise cette année une nouvelle progression de son résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, avec une incertitude sur l'impact du coronavirus qui affecte ses activités en Chine (lesquelles représentent environ 2% du chiffre d'affaires du groupe). La poursuite du programme d'économies de coûts dans le cadre de Transform & Grow générera 80 millions d'euros supplémentaires en 2020 (soit 200 millions d'euros en cumul sur 2019-2020).