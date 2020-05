Saint-Gobain : dopé par un analyste

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Saint-Gobain s'offre un gain de 4,4% à 27,2 euros. Le flux acheteur sur le numéro un mondial des matériaux de construction est nourri par une étude de Bank of America qui affirme que le groupe devrait bénéficier de l'adoption par l'Union européenne du "Green Deal" et des nouvelles normes environnementales qui vont stimuler la modernisation des bâtiments. Le plan vert européen pourrait doper les revenus de la société jusqu'à 6% alors que le marché de la rénovation en Europe représente plus de 40% des ventes de Saint-Gobain. La construction de bâtiments neufs pourrait également bénéficier de ce 'Green Deal' et doper l'activité du groupe dirigé par Pierre André de Chalendar.

Quant au titre, il offre "un point d'entrée particulièrement attractif" avec des ratios PE et price-to-book proches de leurs plus bas niveaux historiques, souligne BoA, à l''achat' sur la valeur avec une cible de 34 euros.