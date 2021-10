Saint-Gobain dévoile son plan stratégique 'Grow & Impact' et confirme ses objectifs 2021

(Boursier.com) — Saint -Gobain sera particulièrement surveillé ce mercredi alors que le spécialiste des matériaux de construction tient à 14h00 (heure de Paris) une réunion dédiée aux investisseurs et analystes, consacrée à la stratégie du Groupe et à ses objectifs pour la période 2021-2025. En amont de ce rendez-vous, la firme se dit très bien positionnée sur les marchés structurellement en croissance de la construction durable.

La société, qui lance "Grow & Impact", son nouveau plan stratégique destiné à accélérer sa croissance rentable, vise sur la période 2021-2025 une accélération de la génération de résultat et de trésorerie et une création de valeur attractive pour ses actionnaires. Dans le détail, elle table sur une croissance interne comprise entre +3% et +5% ; une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11% ; un taux de conversion de cash-flow libre supérieur à 50% ; un ROCE compris entre 12% et 15% ; un taux de distribution annuel du dividende entre 30% et 50% du résultat net courant ; et un programme de rachat d'actions à hauteur de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de la période.

Le management veut également être un acteur-clé dans la lutte contre le changement climatique avec pour objectif de maximiser l'impact positif que le Groupe apporte à ses clients et de minimiser sa propre empreinte environnementale : les solutions durables représentent 72% du chiffre d'affaires du Groupe ; les solutions vendues en un an permettent d'éviter l'émission d'environ 1.300 millions de tonnes de CO2 durant leur durée de vie.

Pour l'exercice en cours, Saint-Gobain n'échappe pas à l'accélération de l'inflation des coûts de l'énergie, et anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières d'environ 1,5 milliard d'euros en 2021 par rapport à 2020 (contre une précédente estimation annuelle formulée à fin juillet 2021 à 1,1 MdE), dont 1,1 milliard d'euros pour le seul second semestre 2021. Cette augmentation de l'inflation concerne principalement le coût de l'énergie en Europe, où le Groupe dispose de couvertures pour le gaz naturel et l'électricité, à hauteur de 50% au quatrième trimestre 2021, 65% en 2022 et 25% en 2023, à des cours en faible hausse par rapport aux prix de 2020. Pour compenser cette inflation sur l'ensemble de l'année 2021 dans ses métiers industriels, le Groupe a besoin d'un effet prix d'environ +6% sur l'année et +8% sur le second semestre.

Compte tenu de sa proactivité sur le sujet et des hausses de prix passées ces derniers mois, le Groupe a enregistré au troisième trimestre 2021 un effet prix estimé à environ +8%. Il a également enregistré un effet volume estimé à environ +1% par rapport à 2020 (et environ +3% par rapport au troisième trimestre 2019). Les marchés sous-jacents ont en effet continué à afficher une bonne dynamique, malgré une base de comparaison élevée en 2020 au cours de la période estivale en Europe où les artisans du bâtiment avaient pris peu de congés en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le contexte actuel de prix de l'énergie, et grâce à de nouvelles annonces de hausses de prix ces dernières semaines dans la plupart des pays en Europe et aux Etats-Unis, Saint-Gobain est confiant dans sa capacité à compenser l'inflation matières premières et énergie sur l'ensemble de l'année 2021.

La direction réitère ainsi avec confiance ses objectifs formulés lors de la publication de ses résultats semestriels fin juillet 2021, à savoir une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables