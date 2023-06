Saint-Gobain devient 'Supporteur Officiel' des JO de Paris 2024

(Boursier.com) — Saint -Gobain a signé un partenariat avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en tant que "Supporteur Officiel" en Solutions pour la rénovation et la construction durable.

Le Groupe Saint-Gobain partage avec Paris 2024 l'ambition de créer des Jeux responsables, solidaires et inclusifs, et met son savoir-faire en matière de construction durable au service des athlètes et des spectateurs.

Ce partenariat sera aussi l'occasion pour les collaborateurs de Saint-Gobain de porter la raison d'être du Groupe, "Making The World A Better Home" via une campagne d'activation sur le thème "Viser plus haut pour mieux habiter le monde". Des événements internes seront prévus tout au long de l'année pour célébrer cette compétition sportive mondiale et fédérer les collaborateurs autour du sport et de valeurs partagées d'excellence, de respect, de solidarité, mais aussi de performance, d'engagement et de dépassement de soi.