(Boursier.com) — Saint -Gobain devient le premier acteur au monde à réaliser une production zéro carbone de verre plat. Cette prouesse technologique a pu être réalisée la semaine dernière grâce à l'utilisation de 100% de verre recyclé (calcin) et 100% d'énergie verte, produite à partir de biogaz et d'électricité décarbonée. Elle a été mise en oeuvre pendant une semaine dans l'usine de fabrication de verre plat de Saint Gobain à Aniche, dans le Nord de la France.

En mobilisant le réseau de partenaires développé par Saint Gobain, l'accent a été mis sur la circularité, avec l'utilisation de 100% de calcin provenant de vitrages en fin de vie issus de chantiers de rénovation ou de démolition et de chutes de production. Les équipes industrielles et de recherche du Groupe ont réussi à ajuster l'ensemble des paramètres techniques du four à ce double défi d'un nouveau fonctionnement avec 100% de matière recyclée et 100% de biogaz, tout en assurant la bonne qualité optique du verre.

Cette production pilote témoigne de la capacité d'innovation de Saint-Gobain tout au long de la chaîne de valeur.

Cette réalisation est une manifestation concrète de l'engagement pris par Saint-Gobain pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Elle complète l'investissement annoncé l'an dernier par le groupe pour réaliser, en Norvège, la première usine de plaques de plâtre neutre en carbone au monde. Le groupe renforce ainsi son positionnement en tant que leader mondial de la construction durable et son rôle de premier plan pour contribuer à bâtir une économie neutre en carbone.