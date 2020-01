Saint-Gobain : des efforts salués !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Saint-Gobain figure encore cette année sur la 'Climate Change A List' établie par CDP, organisme mondial à but non lucratif qui recense les entreprises s'impliquant dans la lutte contre le changement climatique. Saint-Gobain a été récompensé pour ses actions visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au cours de la dernière année, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie bas-carbone. A titre d'exemple, Saint-Gobain a installé des turbines en Inde et en Italie permettant de produire de l'électricité à partir d'énergie auparavant perdue. A fin 2018, Saint-Gobain avait réduit ses émissions de CO2 de 12% par rapport à 2010.

Les données environnementales recueillies par CDP, provenant de plus de 8.400 entreprises et 900 villes et Etats dans le monde, en font une des plus riches plateformes d'information sur la manière dont le secteur privé et les gouvernements s'engagent dans la lutte contre le changement climatique. CDP évalue les entreprises et leur attribue un score de A à D, sur la base de l'exhaustivité de leur déclaration, de leur degré de sensibilisation et de leur gestion des risques environnementaux, et en jugeant de leur niveau de leadership environnemental à travers les bonnes pratiques mises en place, telles que la définition d'objectifs ambitieux et pertinents.