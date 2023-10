Saint-Gobain : de retour au plus bas depuis le mois d'avril

(Boursier.com) — Dans un marché encore baissier ce jeudi après-midi, Saint-Gobain cède 2% à 50,25 euros, de retour au plus bas depuis le mois d'avril... Le géant des matériaux de construction a abaissé son estimation de croissance pour 2023 pour le Brésil, d'après un article de 'Valor International' qui a rapporté les propos du directeur de la région Amérique latine de Saint-Gobain, Javier Gimeno, qui a fait référence au Brésil en déclarant que les prévisions de croissance avaient été ramenées de 15 à 5%... L'entreprise reste malgré tout optimiste quant au devenir du marché au Brésil pour la fin de l'année et 2024 : "nous avons constaté un rebond des ventes depuis l'été". La Deutsche Bank a malgré tout abaissé sa cible sur le groupe verrier de 77 à 74 euros, tout en restant à l'achat.

Le géant des matériaux de construction avait dévoilé fin juillet des résultats semestriels historiques, tout en relevant sa guidance de marge 2023... Le groupe a ainsi confirmé pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation. Il table désormais sur l'ensemble de l'exercice sur une marge d'exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive, contre une guidance précédente de 9 à 11%. Au second semestre, le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 9% et 11%...

Le T3 sera publié le 26 octobre par la direction de Saint-Gobain.