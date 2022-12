Saint-Gobain de nouveau reconnu pour son leadership dans la lutte contre le changement climatique

(Boursier.com) — Saint -Gobain a de nouveau été reconnu cette année pour son leadership dans la lutte contre le changement climatique par le CDP, organisme environnemental international à but non lucratif. Le groupe figure cette année encore, pour la deuxième fois consécutive, sur la "Climate Change A List" qui rassemble 283 entreprises sur les plus de 15.000 qui ont répondu au questionnaire 2022 du CDP sur le changement climatique.

Claire Pedini, Directrice des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise de Saint-Gobain, commente : "Cette reconnaissance atteste de la cohérence et du sérieux des actions du Groupe en matière de développement durable. Elle est la preuve de sa mobilisation pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en ligne avec sa raison d'être 'Making the World a Better Home'."

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Saint-Gobain s'est fixé une feuille de route 2030 visant une réduction des émissions de CO2 de 33% pour les scopes 1 et 2, et de 16% pour le scope 3, par rapport à 2017, objectifs validés en 2020 par la Science Based Targets initiative (SBTi). En septembre de cette année, la SBTi a également validé l'engagement net zéro carbone d'ici 2050 de Saint-Gobain.

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain a réalisé cette année plusieurs premières mondiales dont la première production zéro carbone de verre plat en France. Le Groupe a également renforcé sa position dans la chimie de la construction, grâce à l'acquisition de Chryso et GCP, dont les produits jouent un rôle significatif dans la décarbonation de la construction.

Outre le CDP Climat, Saint-Gobain a également reçu un " A- " pour ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement en eau, confirmant son engagement de baisser en 2030 les prélèvements d'eau de 50% par rapport à 2017 et d'atteindre zéro rejet d'eau dans les zones souffrant d'un stress hydrique extrêmement élevé.

Le CDP évalue les entreprises, et leur attribue une note allant de A à D- en fonction de son appréciation du niveau de transparence, de sensibilisation aux risques environnementaux et de leur gestion, ainsi que de la prise en compte de meilleures pratiques associées au leadership environnemental, telles que la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs.