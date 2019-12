Saint-Gobain continue à réfléchir aux "différentes options possibles" pour Lapeyre

Saint-Gobain continue à réfléchir aux "différentes options possibles" pour Lapeyre









(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Saint-Gobain rebondit de 2,3% à 36,9 euros à la mi-séance. Dans un entretien accordé à 'BFM Business', Pierre-André de Chalendar a indiqué que le rachat de l'Américain Continental a été bouclé dans le but de se développer sur un segment en croissance dans un marché en croissance. Le patron du spécialiste des matériaux de construction a également souligné que les deux entreprises ont des synergies très importantes à réaliser.

Revenant sur le dossier Lapeyre, qui fait beaucoup parler ces derniers temps, le dirigeant a répété mettre en oeuvre le plan de redressement de l'enseigne et réfléchir aux "différentes options possibles": "Lapeyre c'est une entreprise qui a une très belle marque, qui a connu des difficultés mais qui est en train de se redresser. Et on réfléchit à des manières d'accélérer le redressement".