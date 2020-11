Saint-Gobain confirme des négociations exclusives avec Mutares pour la cession de Lapeyre

Saint-Gobain confirme des négociations exclusives avec Mutares pour la cession de Lapeyre









Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint -Gobain a confirmé des négociations exclusives avec Mutares, société cotée à la bourse de Francfort, en vue de la cession de Lapeyre, sa filiale spécialisée dans l'aménagement de la maison en France, sur la base d'une offre ferme et irrévocable qui fait suite à un processus concurrentiel large engagé depuis septembre 2019. Saint-Gobain espère finaliser la transaction au premier trimestre 2021.

Saint-Gobain dotera Lapeyre d'environ 245 millions d'euros lui permettant de disposer d'une trésorerie robuste et d'une situation financière saine pour financer tant son exploitation que les investissements et mesures nécessaires à la poursuite de la modernisation de l'enseigne et des usines, et le retour à la rentabilité. Ce projet sera présenté aux partenaires sociaux dans le cadre du processus d'information consultation préalable à la cession. Il prévoit de prolonger et d'accélérer les actions mises en oeuvre par le management de Lapeyre depuis 2016, notamment en termes de renouvellement complet de l'offre, de digitalisation, de redéfinition du positionnement de l'enseigne et du concept magasins et d'investissements industriels.

Saint-Gobain estime que ces actions ont montré leur impact positif au cours des dernières années en termes de gain de parts de marché et de redressement du chiffre d'affaires et des résultats, y compris en 2020 malgré l'impact négatif de la crise du coronavirus.

Lapeyre emploie environ 3.500 salariés et dispose de 10 usines et 126 magasins en France. Elle a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 641 millions d'euros et une perte d'exploitation de 34 millions d'euros.