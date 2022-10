Saint-Gobain : compte à rebours lancé

(Boursier.com) — Saint -Gobain monte de 0,5% à 38,65 euros ce vendredi, alors que Goldman Sachs a dégradé le dossier à 'neutre' et a réduit son objectif de cours de 68 à 47 euros. Barclays a aussi abaissé le curseur de 64 à 55 euros, tout en restant à 'surpondérer'. JP Morgan, le mois dernier, avait déjà coupé son objectif de cours sur le groupe verrier de 90 à 70 euros tout en restant à 'surpondérer'. Dans un environnement d'inflation en accélération, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières de près de 3 MdsE en 2022 par rapport à 2021 (2,5 MdsE précédemment).

Saint-Gobain rappelle que sa facture énergétique s'est élevée à 1,5 MdE en 2021, soit 3% du chiffre d'affaires du Groupe. Compte tenu de sa proactivité en matière de couvertures des coûts de l'énergie, de l'écart prix-coûts positif au 1er semestre et de l'accélération de l'effet prix à +15,3% au 1er semestre, Saint-Gobain se dit confiant dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie en 2022.

Sur l'ensemble de l'Europe, le groupe est en train d'actualiser ses schémas logistiques de substitution de fabrication entre pays, et a également mis en place un plan de continuité des opérations pour les principales activités manufacturières qui utilisent du gaz en cas de réduction ponctuelle de l'approvisionnement.

Malgré un environnement géopolitique et macroéconomique plus incertain, marqué par des perturbations persistantes sur les chaînes d'approvisionnement de l'énergie en Europe, la hausse des taux d'intérêt et la persistance d'une inflation élevée, Saint-Gobain a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Le groupe annoncera ses comptes trimestriels le 27 octobre prochain...