Saint-Gobain choisit la solution GEO pour renforcer son dispositif de contrôle comptable

(Boursier.com) — GEO , solution digitale d'audit et de contrôle financier et comptable imaginée par BM&A, officialise son déploiement global au sein du groupe Saint-Gobain, leader mondial de la construction durable.

Les directions financières, comptables, fiscales, juridiques doivent répondre à des enjeux multiples de plus en plus complexes, liés en particulier aux besoins d'audit et de contrôle ainsi qu'aux évolutions réglementaires. Visant l'objectif d'utiliser un outil unique d'automatisation des processus de contrôles, simple, rapide de déploiement et de prise en main, Saint-Gobain a choisi et déployé avec succès la solution GEO sur environ 80 filiales.

Fortifier le dispositif de contrôle comptable

Avec la diversité de ses ERP, les 75 pays dans lesquels Saint Gobain est présent, une organisation du groupe en Centres de services partagés comptables régionaux, et le très grand volume de données à analyser, Saint-Gobain cherchait une solution qui réponde à la fois aux exigences Sapin 2 en termes de contrôles comptables, aux besoins de la direction comptable de renforcement de son contrôle interne, et aux attentes et demandes du comité d'audit et des commissaires aux comptes.