Saint-Gobain cède son activité de transformation et de distribution de bois au Danemark

(Boursier.com) — Saint -Gobain a signé un accord définitif en vue de la cession de Protrae, son activité de transformation et de distribution de bois au Danemark, en raison d'un positionnement et d'une taille critique insuffisants. Protræ, qui emploie environ 100 collaborateurs sur deux sites à Rødding et Holsted et a généré un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2021, est cédée à son principal client jem & fix. Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan " Grow & Impact ". Elle est soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence compétente et devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2022.