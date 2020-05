Saint Gobain cède sa participation dans SIKA

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint-Gobain, via sa filiale Schenker-Winkler Holding AG (SWH), entame la cession de l'intégralité de sa participation dans Sika d'environ 15,2 millions d'actions représentant 10,75% du capital de Sika au moyen d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.

Saint-Gobain avait, en mai 2018, acquis indirectement une participation de 10,75% dans Sika en procédant à l'acquisition de 100% des actions SWH auprès de la famille Burkard, dans le cadre d'un accord global conclu avec cette dernière et Sika.

A la suite de l'expiration de la période d'engagement de conservation d'une durée de 2 ans convenue lors de l'accord de mai 2018 avec Sika, Saint-Gobain et SWH ont décidé de céder la participation dans Sika. Sika a choisi de ne pas exercer son droit de première offre sur les actions Sika détenues par SWH.

Le Placement Privé débute immédiatement. Il est prévu que le résultat et les termes définitifs du Placement Privé seront annoncés au plus tard le 27 mai 2020. Le règlement-livraison lié au Placement Privé devrait avoir lieu le 29 mai 2020.

Citigroup agit en tant que Seul Coordinateur Global dans le cadre du Placement Privé.

Citigroup et Lazard agissent en tant que conseils financiers de Saint-Gobain