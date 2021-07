Saint-Gobain cède Graham

(Boursier.com) — Saint -Gobain a signé des accords en vue de la cession de Graham, son activité de distribution spécialisée en plomberie, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni. Avec environ 130 points de vente et 840 employés, elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros en 2020.

La majorité des points de vente, ainsi que la marque Graham et le nom du site internet sont cédés à UK Plumbing Supplies et un nombre plus restreint de points de vente sont cédés à Wolseley.

Ces opérations devraient être finalisées dans les prochaines semaines et s'inscrivent dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.