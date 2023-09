Saint-Gobain : Building Products of Canada rejoint CertainTeed

(Boursier.com) — Saint-Gobain a finalisé l'acquisition, annoncée le 12 juin, de Building Products of Canada Corp, l'un des principaux fabricants de bardeaux de toiture résidentiels et de panneaux isolants en fibre de bois au Canada.

Avec 460 employés répartis dans trois usines à travers le pays (Montréal, Edmonton, Pont-Rouge), Building Products of Canada complète les activités existantes de CertainTeed Canada en proposant des matériaux de toiture, et ajoutera 435 millions de dollars canadiens à sa position de chef de file au Canada, où elle réalise déjà un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars canadiens. Avec les acquisitions récentes de Kaycan et de GCP en 2022, cette acquisition constitue une étape majeure dans l'affirmation de la position de chef de file mondial de Saint-Gobain dans le domaine de la construction légère et durable.

Building Products of Canada rejoint l'activité de matériaux de construction de CertainTeed, dans la région des Amériques, filiale de Saint-Gobain. CertainTeed compte plus de 6 900 employés et plus de 60 sites de fabrication aux États-Unis et au Canada. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 5,6 milliards de dollars en 2021.