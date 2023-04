Saint-Gobain : bien orienté après le point trimestriel

(Boursier.com) — A contre-courant, Saint-Gobain avance de 1,5% à 51,9 euros au lendemain de l'annonce d'une croissance organique de près de 5% au premier trimestre. Dans un contexte de ralentissement modéré de ses marchés et avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation, Saint-Gobain a confirmé viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique "Grow & Impact".

Si les prix continuent de tirer la croissance organique, le groupe a enregistré une baisse de ses volumes de 5,5% pénalisé par des effets de base élevés (et après -3.0% au T4 et -1.6% au T3) compte tenu d'un recul marqué dans le logement neuf, note Oddo BHF. Si la publication reste rassurante, les craintes d'une récession aux Etats-Unis risquent une fois de plus de focaliser l'attention, selon le courtier. Ce dernier pense néanmoins que Saint-Gobain présente un potentiel de bonne surprise sur l'année et pourquoi pas un relèvement des perspectives bénéficiaires du consensus probablement au S1. Le consensus table sur une baisse de l'EBIT de 13% contre une hausse de 5/10% pour Sika et même plus de 10% pour Holcim. L'analyste reste globalement convaincu que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG durable, pricing power fort, changement du profil du groupe via des acquisitions et nouvelles cessions emblématiques).

Stifel ('conserver') affirme de son côté que Saint Gobain a délivré des ventes supérieures aux attentes du marché. Plus important encore, les prix étaient, comme le courtier l'avait prévu, plus élevés que ce que le consensus supposait, tandis que l'inflation des coûts était un peu inférieure à ce qui avait été indiqué précédemment. En d'autres termes, l'écart prix-coût évolue dans la bonne direction. Les risques à court terme demeurent, et Stifel continue à préférer les titres exposés aux infrastructures et au transport lourd pour l'instant. Mais le cas de Saint Gobain commence à être plus prometteur, surtout si l'on suppose une stabilisation et éventuellement une reprise dans le secteur du logement...