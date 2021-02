Saint Gobain : Benoît Bazin succèdera à Pierre-André de Chalendar à la Direction générale du Groupe

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication des comptes annuels 2020, Pierre-André de Chalendar a indiqué que Benoît Bazin lui succèderait à la direction générale du groupe Saint-Gobain. Pour cette nouvelle étape, je suis très heureux de passer prochainement le relais exécutif à Benoît qui connaît parfaitement le Groupe, a démontré son leadership dans les différentes fonctions stratégiques et opérationnelles qu'il y a exercées, et a su piloter, avec le succès que l'on connaît, des sujets aussi structurants que notre plan de transformation " Transform & Grow ", ou l'acquisition de Continental Building Products. Il incarne parfaitement les valeurs et l'avenir du Groupe et saura le conduire dans l'intérêt de ses actionnaires et de toutes ses parties prenantes , a déclaré Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général de Saint-Gobain.

Benoit Bazin a rejoint Saint-Gobain en 1999 et officie depuis le 1er janvier 2019, en tant que Directeur Général Délégué du Groupe Saint-Gobain. Je suis très honoré que le Conseil m'ait désigné pour assurer la direction générale du Groupe et le remercie pour sa confiance. Je tiens également à saluer tout particulièrement Pierre-André, avec lequel je travaille depuis de nombreuses années : il a lancé la profonde transformation dont bénéficie le Groupe aujourd'hui, et m'a mis en situation d'y jouer un rôle moteur à ses côtés. Je me réjouis d'occuper la fonction de Directeur Général sous sa Présidence. Je suis convaincu que Saint-Gobain possède, notamment grâce à la qualité et à l'engagement de ses équipes, un potentiel significatif en termes de croissance et de rentabilité tout en étant idéalement placé pour jouer un rôle clef dans la résolution des défis que le monde doit relever : la lutte contre le changement climatique, la protection des ressources et l'inclusion , déclare Benoit Bazin.

Pierre-André de Chalendar quittera ses fonctions exécutives de Directeur général, le 1er juillet 2021, mais continuera à exercer la présidence du Conseil d'administration.