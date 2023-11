Saint-Gobain : Benoit Bazin sera nommé Président-Directeur Général au début juin 2024

(Boursier.com) — Comme il l'a annoncé en 2022 lors du renouvellement de son mandat, Pierre-André de Chalendar quittera la Présidence de Saint-Gobain, à l'issue de l'Assemblée du 6 juin 2024. Il a également fait part au Conseil de sa décision de démissionner à cette occasion de ses fonctions d'administrateur. Dans cette perspective, le Conseil d'administration a mené dès 2021 un travail approfondi afin de renforcer à la fois l'efficacité de la gouvernance du Groupe et l'indépendance du Conseil, en remodelant l'équilibre des pouvoirs en son sein.

Le Conseil a ainsi considéré que la réunion des fonctions, après la période de transition, était le meilleur schéma pour le Groupe ; par ailleurs, afin de renforcer l'équilibre et la solidité du Conseil, il a décidé de proposer à l'Assemblée générale que l'obligation de désigner un Administrateur Référent indépendant aux pouvoirs renforcés soit inscrite dans les statuts de la Société. Enfin, sous réserve du vote positif de l'Assemblée sur les propositions du Conseil, la part des administrateurs indépendants au sein du Conseil sera accrue, passant de 73% à 82%.

Parachevant la période de transition engagée en 2021, et afin de disposer de la structure de gouvernance la mieux adaptée à ses ambitions et aux défis et opportunités qui se présentent, le Conseil d'administration de Saint-Gobain a pris, à l'unanimité de ses membres, les décisions suivantes :

- Les fonctions de Président et de Directeur Général sont réunies, et Benoit Bazin (Directeur Général depuis 2021) est nommé Président-Directeur Général avec effet à compter de l'Assemblée générale du 6 juin 2024 ;

- Jean-Francois Cirelli (Administrateur indépendant depuis 2020) sera nommé Administrateur Référent et Vice-Président du Conseil à l'issue de l'Assemblée ;

- Les pouvoirs de l'Administrateur Référent seront renforcés et les statuts prévoiront que le Conseil devra obligatoirement désigner un Administrateur Référent et Vice-Président du Conseil en cas de réunion des fonctions ou si le Président n'est pas indépendant ;

- La part des administrateurs indépendants sera portée à 82% avec trois nouveaux administrateurs proposés au vote de l'Assemblée : Sophie Brochu (ancienne Directrice Générale d'Hydro-Québec), Hélène de Tissot (Directrice financière du groupe Pernod Ricard), et Geoffroy Roux de Bézieux (entrepreneur).

Le Conseil d'administration de Saint-Gobain explique : "La réunion des fonctions de Président et de Directeur Général a été décidée par le Conseil en tenant compte des spécificités et de l'environnement du Groupe. Elle permettra une responsabilité claire et incarnée de la direction du Groupe, ainsi qu'un alignement optimal entre les orientations stratégiques validées par le Conseil et leur exécution dans une organisation internationale décentralisée et multi-locale. Elle apportera aussi proximité, réactivité et simplicité pour les équipes, les administrateurs et les actionnaires".