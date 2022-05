Saint-Gobain : Barclays s'ajuste...

(Boursier.com) — Saint -Gobain reperd 1% ce mardi à 52,50 euros, malgré Barclays qui a remonté son objectif de cours de 71 à 73 euros avec un avis à 'surpondérer'. Le spécialiste des matériaux de construction a enregistré un nouveau chiffre d'affaires record au premier trimestre à 12 Milliards d'euros. A données comparables, la croissance est ressortie à 16,4%. Les volumes ne progressent que de +1,9% sur le trimestre, mais la hausse des prix continue à accélérer à +14,5% dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste, permettant au groupe de générer un écart prix-coûts positif au premier trimestre.

La direction de Saint-Gobain s'est déclarée "confiante" dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie sur l'ensemble de l'année 2022... Le groupe a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Pour rappel, Saint-Gobain n'a pas d'activité industrielle en Ukraine, et la Russie représentait seulement 0,5% du chiffre d'affaires du groupe en 2021. De son côté, Morgan Stanley ('surpondérer') affirmait dernièrement que la "musique continue de jouer" pour Saint-Gobain, avec des revenus supérieurs aux attentes grâce à de meilleurs prix et volumes...