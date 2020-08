Saint-Gobain : avis ajusté

(Boursier.com) — Saint-Gobain recule de 0,5% ce vendredi à 33,15 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours toutefois ramené prudemment de 38 à 37 euros. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires à données comparables, en baisse de 12,3% au S1, à 17,764 MdsE, dont -19,2% au T2 en raison de la pandémie de coronavirus avec des disparités importantes selon les pays et les marchés. Le Résultat d'exploitation est ressorti à 827 ME, en repli de 49,2% à données comparables, conduisant à un recul de la marge d'exploitation de 7,6% à 4,7%. L'EBITDA est ainsi de 1.635 ME, en repli de 32,4%...

Le groupe a souligné le lancement d'actions supplémentaires d'adaptation pour abaisser le point mort d'activités dont la reprise est différée ou incertaine, avec un effet de 50 ME au S2 2020 et 200 ME en année pleine d'ici 2021 ;

Le Cash flow libre s'est inscrit en forte hausse de 143% à 1.678 ME, avec un taux de conversion en amélioration significative à 129%. A noter en parallèle la forte baisse de l'endettement net à 9,8 MdsE, contre 12,8 MdsE à fin juin 2019.

En Bourse, le groupe réalisera à fin 2020 son objectif moyen terme d'une réduction du nombre de titres en circulation à 530 millions...