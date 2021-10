Saint-Gobain augmente ses capacités en plaques de plâtre au Brésil

(Boursier.com) — Saint -Gobain annonce la construction d'une nouvelle ligne de plaques de plâtre sur son site de Mogi das Cruzes, près de São Paulo, au Brésil. Il s'agit de la troisième ligne de plaques de plâtre du Groupe dans ce pays.

Grâce à cet investissement, Saint-Gobain augmentera sensiblement sa capacité de production de plaques de plâtre au Brésil, ce qui lui permettra de faire face à la demande locale, qui connaît une croissance rapide, et de consolider sa position de leader sur les marchés de la construction légère en Amérique latine.

Cette nouvelle ligne, qui sera opérationnelle début 2023, répondra aux normes les plus élevées en matière de performance industrielle, de sécurité, de consommation d'énergie et de respect de l'environnement. Elle émettra 15% de CO2 en moins que la première ligne et accroîtra de 50% l'utilisation de déchets internes.

Présent au Brésil depuis 1937, Saint-Gobain y compte 56 usines et emploie près de 12.000 personnes. Le Groupe y occupe une position de leader dans les solutions d'aménagement intérieur et extérieur, les façades et les plafonds.