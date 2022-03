Saint-Gobain : augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — Saint -Gobain annonce les conditions de son augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne groupe, dans la limite de 6,5 millions d'actions. Le prix de référence et le prix de souscription des actions nouvelles (correspondant à 80% du prix de référence) sont respectivement de 56,4835 euros et 45,19 euros. L'opération comporte uniquement une formule dite 'classique' au titre de laquelle le souscripteur est pleinement exposé aux variations du cours de l'action Saint-Gobain et peut, le cas échéant, bénéficier d'un abondement de son employeur. Les actions nouvellement créées porteront jouissance au 1er janvier 2022. La période de souscription va du 14 mars au 28 mars. La date indicative de réalisation de l'augmentation de capital est le 11 mai. L'admission des actions nouvelles Saint-Gobain aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital, sur une ligne de cotation spécifique.