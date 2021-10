Saint-Gobain : au rebond !

(Boursier.com) — Malmené hier dans le sillage du marché, Saint-Gobain remonte de 5% à 59,3 euros au lendemain de la présentation de son plan stratégique 'Grow & Impact' et de la confirmation de ses objectifs 2021. Outre ses nouveaux objectifs financiers sur la période 2021-2025, le spécialiste des matériaux de construction a également dévoilé les enjeux de la construction durable et présenté les solutions du groupe en termes de rénovation et solutions bas-carbone.

Pour Oddo BHF, Saint-Gobain n'était pas attendu sur une nouvelle stratégie RSE, mais plutôt sur les progrès dans son déroulé. A ce titre, la revue à la hausse des émissions évitées et de la part des revenus durables sont positifs. La publication de la méthode de calcul des revenus durables sera scrutée, afin d'évaluer sa robustesse et sa compatibilité avec la taxonomie européenne. Avec un modèle d'affaires créateur de valeur environnementale et une stratégie RSE ambitieuse et cohérente, Saint-Gobain possède, selon le broker, les attributs d'un best-in-class ESG. L'analyste est à 'surperformer' sur le titre avec un objectif de 80 euros.