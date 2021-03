Saint-Gobain : au plus haut depuis le début 2018 !

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint -Gobain grimpe de 0,5% à 46,50 euros ce vendredi, au plus haut depuis trois ans en Bourse de Paris, confirmant sa belle dynamique actuelle, alors que JP Morgan a revalorisé le groupe verrier de 48 à 55 euros en restant à 'surpondérer' sur le dossier. Oddo BHF avait déjà rehaussé ses estimations de marge 2021 sur la plupart des zones géographiques pour mieux intégrer la guidance et l'optimisme du manage et, in fine, son cours cible de 51 à 53 euros...

Le broker continue de penser que le titre sera tiré par la révision à la hausse de la séquence bénéficiaire, des nouvelles cessions (Pont à Mousson et surtout de la Distribution RU une nouvelle fois dépréciée) ainsi que de la nomination de Benoît Bazin. Et ce alors que la valorisation est toujours jugée attractive malgré la hausse de 20% de l'action en 2021...