Saint Gobain : au plus haut depuis 2007 en bourse !

(Boursier.com) — Saint Gobain s'adjuge 2% à 69,30 euros ce jeudi à Paris, au plus haut depuis la fin 2007 en bourse, alors que Goldman Sachs est repassé à 'acheter' sur le dossier avec un objectif de cours ajusté de 62 à 87 euros. UBS avait déjà soutenu le titre du géant des matériaux de construction, ainsi que JP Morgan qui se disait "convaincu du potentiel de réévaluation du groupe". Les analystes de la banque américaine affirmaient que le titre présentait toujours un potentiel haussier "compte tenu de l'amélioration des performances opérationnelles et des retours constatés ces dernières années". UBS avait quant à lui relevé à 'acheter' son conseil sur la valeur tout en remontant sa cible à 71 euros. Le marché intègre une baisse de marge qui ne se matérialisera pas, selon la banque...

Barclays quant à lui surpondère le groupe verrier, avec un objectif de 76 euros. Bank of America avait auparavant dégradé le géant des matériaux de construction à 'neutre' : BofA aborde en effet l'année 2024 avec une position plus prudente à l'égard du secteur du bâtiment, affirmant que ce segment est allé "trop loin, trop vite"... Le broker estimait que le marché anticipe un environnement "super boucle d'or" de reprise des volumes soutenu par des taux plus bas, des prix résilients et de faibles coûts d'intrants, ce qui semble optimiste... Il s'attend à ce que la pression continue sur les volumes et la dynamique prix/coût deviennent plus neutres/négatives, ce qui implique probablement une baisse des marges suite à la récente réévaluation du secteur...

L'inflation des coûts se déplace des coûts variables - à savoir l'énergie et les matières premières - vers les coûts fixes - les salaires. La banque s'attend ainsi à ce que les entreprises réagissent en intensifiant leurs efforts de réduction des coûts...

Stifel avait lui remonté le curseur sur le géant des matériaux de construction de 68 à 80 euros tout en restant à l'achat'. Saint Gobain est le premier choix du courtier dans tous les sous-secteurs du bâtiment et de la construction pour 2024. Le groupe détaillera ses comptes de l'exercice 2023 le 29 février après bourse...