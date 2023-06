Saint-Gobain arrive au capital d'Isybot

(Boursier.com) — Calao Finance annonce que sa participation Isybot qui conçoit des robots collaboratifs pour l'industrie (cobots), réalise une levée de 3 ME auprès de Saint-Gobain Surface Solutions, CEA Investissement et ses investisseurs historiques Karot Capital et Calao Finance.

Ce financement permettra à la société le développement de son réseau commercial à l'international, la création de nouveaux usages de ses cobots et l'extension de sa gamme.

Isybot conçoit, des robots collaboratifs utilisés par la Sncf, Airbus, Safran, Iveco, Air France Industries ou Beneteau

Depuis sa création fin 2016, ISYBOT a gagné la confiance de grands industriels et a pu vérifier le bien-fondé de sa vision d'un partage de tâches réussi entre l'homme et le robot.

Ainsi la société répond aux enjeux RSE comme la préservation des compétences humaines avec un cobot sûr et intuitif à programmer, une focalisation du temps opérateur sur sa valeur ajoutée et évidemment la réduction des troubles musculosquelettiques.

ISYBOT répond plus largement à l'automatisation des tâches qui demandent l'engagement d'un opérateur humain, en l'assistant et en le remplaçant dans ce que ces tâches ont de pénibles et répétitives. ISYBOT a conçu dans cet objectif le premier cobot réellement interactif et utilisable par tout un chacun.

Grâce à cette levée de fonds et le partenariat stratégique avec Saint-Gobain Surface Solutions, les prochaines années verront l'extension du réseau commercial d'ISYBOT en Europe et des usages cobotiques ainsi que la mise sur le marché de son cobot de capacité de charge 20kg.