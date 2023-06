Saint-Gobain anticipe une marge d'exploitation à deux chiffres au premier semestre

(Boursier.com) — Depuis le début de l'année 2023, Saint-Gobain continue à démontrer sa résilience en consolidant son très bon niveau de performance opérationnelle, bénéficiant de la pertinence de son positionnement stratégique, au coeur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et de la force de son organisation locale par pays. Dans un contexte de ralentissement modéré des marchés, qui reflète une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation, le Groupe confirme viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique "Grow & Impact". Au premier semestre 2023, le Groupe anticipe une marge d'exploitation à deux chiffres. Les résultats du premier semestre 2023 seront publiés le mercredi 26 juillet 2023, après bourse.