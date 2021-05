Saint-Gobain annonce bien reçue

(Boursier.com) — Saint -Gobain monte de 0,7% à 54,85 euros ce vendredi, après avoir signé un accord pour l'acquisition de Chryso, acteur mondial de premier plan sur le marché de la chimie de la construction, offrant des solutions différenciées et innovantes, auprès de fonds conseillés par la société internationale de capital-investissement Cinven. Chryso fournit des solutions complètes d'additifs pour une construction durable en s'appuyant sur des procédés chimiques innovants, une expertise en formulation et une connaissance des matériaux de construction.

Chryso emploie environ 1.300 personnes et a enregistré sur les 12 derniers mois un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et un EBITDA de 85 millions d'euros.

L'acquisition de Chryso est parfaitement alignée avec la vision stratégique de Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable. Elle étendra davantage la présence du Groupe sur le marché en croissance de la chimie de la construction, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 3 milliards d'euros dans 66 pays.

La valeur d'entreprise de 1.020 millions d'euros représente un multiple de 12X l'EBITDA des 12 derniers mois de Chryso de 85 millions d'euros et un multiple de 7,6x après prise en compte des synergies en année pleine à hauteur de 50 millions d'euros en année 5. Saint-Gobain financera en totalité cette transaction par l'utilisation de la trésorerie résultant des cessions réalisées par le Groupe.

Parmi les premières réactions de brokers, Jefferies conserve le dossier Saint-Gobain avec un cours cible ajusté en hausse à 61,40 euros.