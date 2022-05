(Boursier.com) — Saint -Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Kaycan Ltd, entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d'extérieur au Canada et aux Etats-Unis, pour un montant de 928 millions de dollars américains en numéraire (soit environ 860 millions d'euros).

Avec cette acquisition, Saint-Gobain renforce son statut de leader mondial de la construction durable en devenant l'acteur majeur dans les clins de façade ("siding") au Canada et en élargissant son offre de revêtements en vinyle aux Etats-Unis avec des solutions incluant notamment des produits complémentaires à base d'aluminium ou de bois transformé.

Avant synergies, le prix correspond à un multiple d'environ 11,2x l'EBITDA estimé 2021-20221 de Kaycan de 83 millions de dollars américains. Le multiple s'établit à environ 8x l'EBITDA après prise en compte des synergies en année pleine de 30 millions de dollars américains et sur la base d'un prix net d'acquisition d'environ 820 millions de dollars américains après la cession prévue rapidement après la finalisation de la transaction, à une tierce partie, de la petite activité de distribution de Kaycan aux Etats-Unis (qui représente un chiffre d'affaires de revente à des tiers des produits Kaycan d'environ 70 millions de dollars américains et un EBITDA d'environ 10 millions de dollars américains), en prenant pour hypothèse un multiple avant synergies similaire pour cette cession. L'activité de distribution au Canada, avec une implantation locale très forte, sera conservée.