Saint-Gobain affiche des records sur tous les indicateurs de performance financière

(Boursier.com) — Saint -Gobain a réalisé en 2022 une nouvelle performance remarquable. "Dans un environnement où l'incertitude est devenue la norme, le groupe a signé des résultats records, portés par la force de son position de leader de la construction durable, mais aussi par l'exécution sans faille et le succès de son plan stratégique Grow & Impact, la puissance de son innovation, la solidité de son modèle opérationnel par pays et bien sûr le talent et l'engagement de ses équipes".

Le Chiffre d'affaires de Saint-Gobain est ressorti ainsi à 51,19 MdsE sur la période écoulée, en hausse de 15,9%. Le Résultat d'exploitation s'établit à 5,33 MdsE, en progression de +18,4%. La Marge d'exploitation est de 10,4% (+20 pb). Le BNPA courant ressort à 6,48 euros (+21,1%). Le Cash-flow libre grimpe de 30,5% à 3,791 MdsE. Le ROCE se monte à 16,1% (+80 pb).

La direction souligne les records en 2022 sur tous les indicateurs de performance financière (croissance, résultat d'exploitation, marge, résultat net courant, cash flow libre, ROCE)

Retour aux actionnaires : 1,35 MdE en 2022 (rachats d'actions et dividende 2021). Le dividende proposé est de 2 euros (+23%) au titre de l'exercice 2022.

Concernant les perspectives 2023, le groupe table sur la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie "GROW & IMPACT"; LA MARGE D'EXPLOITATION DEVRAIT S'ETABLIR ENTRE 9 ET 11%.

Benoit Bazin, Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré : "Dans un environnement géopolitique, énergétique et macroéconomique perturbé en 2022, le Groupe a su une nouvelle fois dégager des résultats records. Au cours des 4 dernières années de transformation, Saint-Gobain a surperformé en doublant son bénéfice net par action, en améliorant structurellement sa marge d'exploitation de 240 points de base et en triplant sa génération de cash flow. Le profil du Groupe a été profondément optimisé : 1/3 du périmètre a changé en 4 ans et plus de 60% de nos résultats sont désormais réalisés en Amérique du Nord et en pays émergents. En tant que leader mondial de la construction durable, le Groupe apporte, grâce à son innovation et son savoir-faire, des solutions aux défis considérables de la crise climatique et de l'urgence énergétique, qui sont, pour Saint-Gobain, des tendances de fond porteuses de croissance pour les prochaines décennies. Je suis confiant que 2023 sera une bonne année pour Saint Gobain. Notre plan de marche est clair : nous déploierons avec une grande discipline les priorités stratégiques de " Grow & Impact " en nous appuyant sur la force de notre modèle opérationnel, dans un contexte de ralentissement de la construction neuve mais d'une bonne résilience de la rénovation. Je sais pouvoir compter sur l'engagement et le talent de nos équipes, qui mettent tout en oeuvre pour servir au mieux leurs clients et pilotent en temps réel leurs performances au sein de notre organisation par pays. Dans ce contexte, nous visons en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec les objectifs de notre plan "Grow & Impact" que nous avons définis pour la période 2021-2025."