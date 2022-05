Saint-Gobain : acte la sortie de toutes ses enseignes de distribution spécialisée au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Saint -Gobain a signé des accords définitifs en vue de la cession de International Decorative Surfaces (IDS), son activité de distribution spécialisée en revêtements de sol, plans de travail et stratifiés au Royaume-Uni, à Chiltern Capital. IDS emploie 500 personnes et opère 17 plateformes de distribution et centres de transformation, générant un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros en 2021.

Saint-Gobain a également signé des accords définitifs en vue de la cession de deux sites de transformation de verre spécialisés dans la production de double vitrage au Royaume-Uni. Les deux centres situés à Motherwell, en Ecosse, et à Canterbury, ont généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 20 millions d'euros en 2021 et emploient environ 80 personnes.

La finalisation de ces transactions, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait avoir lieu d'ici la fin du deuxième trimestre 2022 et marque la sortie de Saint-Gobain de toutes ses enseignes de distribution spécialisée au Royaume-Uni. Ces opérations s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact".