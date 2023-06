Saint-Gobain : acquisition porteuse

(Boursier.com) — Saint -Gobain se distingue en matinée, sur un gain de 2,5% à 56,4 euros. Les opérateurs saluent la dernière acquisition du géant des matériaux de construction dans la mesure où ce dernier a annoncé hier soir un accord définitif pour l'achat de Building Products of Canada Corp pour un montant de 1 325 millions de dollars canadiens en numéraire, soit environ 925 millions d'euros. Avec cette opération, Saint-Gobain franchit une nouvelle étape pour renforcer sa position de leader de la construction durable sur le marché canadien. Building Products of Canada est un acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada. La réalisation de la transaction est soumise à la réalisation de conditions d'usage et devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023.

Avant synergies, le prix correspond à un multiple d'environ 11,9x l'EBITDA 2022 de Building Products of Canada de 111 millions de dollars canadiens. Le multiple s'établit à environ 8,2x l'EBITDA après prise en compte des synergies en année pleine d'environ 50 M$ canadiens.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe et apparait tout à fait complémentaire, affirme Oddo BHF ('surperformer'). Les mauvaises langues pourront regretter que cette acquisition ne soit pas plus focalisée sur la chimie du bâtiment et un peu plus importante (seulement 1% de relution) ... Pour sa part, le courtier retient une marge d'EBITDA de 25%, bien supérieure à celle de Kaycan de 17% lors de cette acquisition l'année dernière. Il continue de penser que Saint-Gobain présente encore un potentiel de bonne surprise notamment lors du S1 prochain. Le consensus table sur une baisse de l'EBIT de 10% contre une hausse de 5/10% pour Sika et même plus de 10% pour Holcim. L'analyste reste globalement convaincu que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG durable, pricing power fort, changement du profil du groupe via des acquisitions.

Stifel ('conserver') note pour sa part que l'adéquation avec ses acquisitions existantes et plus récentes est plutôt bonne, tandis que la valorisation semble être en ligne avec les transactions récentes. Comme on pouvait s'y attendre, il existe certains risques d'exécution et macroéconomiques. Mais le Groupe a fait ses preuves dans un passé récent, alors que les échanges commerciaux actuels au Canada restent solides.