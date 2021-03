Saint-Gobain : acquisition en Allemagne dans la construction modulaire en bois

(Boursier.com) — Saint -Gobain a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Brüggemann, présentée comme l'un des acteurs les plus reconnus en Allemagne pour la fabrication et l'installation de solutions de construction modulaire en bois clés en main destinées à la construction neuve et à la rénovation.

Créée en 1957 et fortement développée au cours des dernières années, Brüggemann emploie environ 150 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de près de 40 millions d'euros, avec un site de production situé à Neuenkirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tobias Brüggemann, fils du fondateur de la société et actuel manager, reste associé au capital et assurera la poursuite de la croissance.