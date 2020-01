Saint Gobain : acquisition au Brésil

(Boursier.com) — Saint-Gobain annonce l'acquisition de Sonex au Brésil, société spécialisée dans la fabrication et la fourniture de systèmes de plafonds acoustiques, commercialisés en particulier sous les marques Sonex, Nexacustic et Fiberwood.

Basée à Diadema dans l'État de São Paulo, Sonex offre des solutions innovantes de haute performance, proposant de nombreux coloris, matériaux et formes qui permettent ainsi aux architectes et constructeurs de créer des espaces intérieurs esthétiques et confortables pour les utilisateurs finaux.