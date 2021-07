Saint-Gobain a finalisé la vente de deux enseignes de distribution en Espagne

Saint-Gobain a finalisé la vente de deux enseignes de distribution en Espagne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Saint -Gobain a finalisé la vente de deux enseignes de distribution en Espagne, La Plataforma de la Construccion au groupe BigMat, ainsi que Discesur à Group Jorge Fernandez en association avec Group Terrapilar. Avec 16 points de ventes et près de 700 employés, ces deux enseignes ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2020.

En février 2021, Saint-Gobain avait déjà annoncé la cession des enseignes Sanigrif et Saniplast. Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.