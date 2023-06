(Boursier.com) — Saint -Gobain a finalisé l'acquisition de United Paints and Chemicals S.A.E., un fabricant de mortiers prêts à l'emploi au service de l'industrie de la construction en Égypte.

Créé en 1997, Drymix est devenu un nom générique pour les mortiers prêts à l'emploi en Égypte et propose un large portefeuille de produits, de services et de programmes de formation pour les artisans du pays.

L'entreprise emploie actuellement 185 personnes dans son usine de la "ville du 6 octobre", située à 45 km du Caire.

Saint-Gobain est présent en Égypte depuis 2006, exploite 7 usines de fabrication et emploie 575 personnes.

Cette acquisition accélère sa croissance dans le pays en enrichissant la gamme de solutions proposées, couvrant le verre, le gypse et la chimie du bâtiment. Elle fait suite à l'inauguration récente d'une usine Saint-Gobain de production de mortiers techniques (colle et étanchéité) en Egypte et à l'acquisition d'IDP Chemicals dans les adjuvants début 2023.