Saint-Gobain a démarré sa production de systèmes de revêtements de façade en pierre STONEfaçade à Quakertown

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Saint -Gobain a démarré sa propre production de systèmes de revêtements de façade en pierre STONEfaçade dans sa nouvelle usine de Quakertown en Pennsylvanie, Etats-Unis.

STONEfaçade est un système innovant de revêtement de façade à visser qui peut être installé rapidement et aisément par tout poseur de bardage sans requérir d'équipement particulier ou de

compétences en maçonnerie. Par rapport à la pierre traditionnelle, STONEfaçade nécessite moins de temps et moins de matériaux pour la préparation et l'installation des murs et permet aux poseurs de bardage d'offrir davantage de solutions à leurs clients.

La création de cette usine s'inscrit dans la tendance vers une demande croissante de produits de revêtements de façade en pierre aux Etats-Unis.