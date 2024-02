Saint-Gobain a conclu un accord définitif avec CSR Limited pour l'acquisition de l'intégralité des actions en circulation

(Boursier.com) — Saint-Gobain annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec CSR Limited pour l'acquisition de l'intégralité des actions en circulation de CSR par le biais d'un "scheme of arrangement" à un prix de 9 dollars australiens par action, en espèces, représentant une valeur d'entreprise de 4,5 milliards de dollars australiens (soit environ 2,7 milliards d'euros) et une valeur d'entreprise nette d'environ 3,2 milliards de dollars australiens (soit environ 1,9 milliard d'euros), après prise en compte des actifs immobiliers monétisables à court et moyen terme d'une valeur d'au moins 1,3 milliard de dollars australiens.

CSR est un acteur de référence dans les matériaux de construction en Australie sur les marchés résidentiel et non-résidentiel, avec un chiffre d'affaires total de 2,7 milliards de dollars australiens, 30 usines de production et environ 2.500 employés.

"CSR est une opportunité unique pour Saint-Gobain d'établir une présence de leader sur le marché très attractif de la construction en Australie. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la vision du Groupe en tant que leader mondial de la construction durable et représente une étape décisive pour renforcer sa présence sur les marchés à forte croissance d'Asie-Pacifique" commente le groupe verrier.

CSR comprend principalement une activité de matériaux de construction ("Building Products", chiffre d'affaires de 2,0 milliards de dollars australiens et marge d'EBITDA attendue à 17,7% selon le consensus pour l'exercice social se terminant le 31 mars 2024), rassemblant parmi les marques australiennes les plus réputées et reconnues, qui s'intègrent parfaitement à l'offre mondiale de Saint-Gobain pour la construction durable.

Par ailleurs, CSR détient un portefeuille d'actifs immobiliers ("Property") qu'il est prévu de monétiser à court et moyen terme pour une valeur d'au moins 1,3 milliard de dollars australiens, ainsi qu'une participation minoritaire indirecte (~25%) dans l'Aluminium pour laquelle Saint-Gobain évaluera ses options à l'avenir.

Le prix convenu représente une prime de 33% sur la moyenne (pondérée par les volumes) des cours non affectés de l'action CSR sur une période d'un mois se terminant le 20 février 2024 et un multiple (avant synergies) de 10,7x l'EBITDA de CSR (estimé à 422 millions de dollars australiens par le consensus des analystes pour l'exercice social se terminant le 31 mars 2024).

En neutralisant les actifs immobiliers monétisables à court et moyen terme, cela représente un multiple de 7,9x pour un EBITDA de l'activité matériaux de construction estimé par le consensus pour l'année fiscale se terminant à fin mars 2024 de 406 millions de dollars australiens après prise en compte des synergies en année pleine de 60 millions de dollars australiens en année 3.

Ce rapprochement a été approuvé à l'unanimité par le Conseil d'administration de Saint-Gobain.

Le Conseil d'administration de CSR a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de CSR de voter en faveur de l'opération.