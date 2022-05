SailPoint fait progresser les normes sur la sécurité des identités

(Boursier.com) — Leader de la sécurité des identités pour les entreprises, SailPoint Technologies Holdings Inc a toujours exercé sa propre influence sur l'évolution du champ de la cyber-défense, en prise directe avec les problématiques des entreprises... La société américaine dévoile aujourd'hui deux nouvelles suites destinées à la sécurisation des infrastructures, qu'elles soient hybrides ou non. Ce faisant, SailPoint fait une nouvelle fois progresser les normes : désormais, les entreprises disposent d'un système de gestion des identités tout à la fois autonome et intelligent, grâce aux évolutions les plus récentes du Machine Learning (ML) et de l'Intelligence Artificielle (IA).

Au coeur de l'écosystème des données (Tech Stack), la sécurisation et la gestion des identités dépasse désormais l'ensemble des capacités humaines. La sécurité de ces identités se doit aujourd'hui d'être autonome, intelligente et intégrée - une approche que seul SailPoint fournit pour sécuriser correctement et efficacement l'ensemble de la main-d'oeuvre de ses clients à travers toutes les identités et tous les points d'accès , déclare Matt Mills, président des opérations mondiales de SailPoint. Avec ces nouvelles suites, SailPoint facilite la décision que les clients doivent prendre en gérant l'identité numérique, en leur donnant accès à une approche globalisée, pilotée de surcroit par l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning. Ceci pour garantir aux entreprises un développement fluide, sur le long terme, en lien avec les solutions de SailPoint".

SailPoint présente de nouvelles suites de produits

Les suites SailPoint Identity Security Cloud dont parle Matt Mills sont constituées d'un ensemble de composants SaaS de sécurité intégrés à l'identité. Les organisations s'appuient dessus afin de se renforcer et de consolider les actions de leurs employés et prestataires. Comportant une option dédiée aux entreprises qui viennent de démarrer et une autre pour les clients ayant une approche plus avancée de la sécurité des identités, les deux suites proposées comprennent :

-SailPoint Identity Security Cloud Business : une collection de solutions de sécurité essentielles permettant aux entreprises de structurer leur première démarche de gestion des identités, grâce à l'Intelligence Artificielle et au Machine Learning.

-SailPoint Identity Security Cloud Business Plus : une suite complète de sécurité des identités élaborée avec l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning pour découvrir, sécuriser et gérer les identités sur l'intégralité d'une infrastructure hybride.

Ces deux suites permettent aux clients d'accéder plus facilement et à des prix fortement concurrentiels aux offres de sécurité des identités de SailPoint. Grâce à une installation techniquement plus fluide, elles peuvent se prévaloir d'un ROI plus rapide et sans tracas...

Mises à jour du produit SailPoint Identity Security Cloud

Outre les deux nouvelles suites de produits qui viennent d'être mises sur le marché, SailPoint présente également une série de nouvelles fonctionnalités destinées à fournir à ses clients les outils nécessaires pour demeurer en tête des menaces auxquelles leur entreprise est confrontée aujourd'hui (digitalisation, télétravail, hausse de la cyber-menace particulièrement).

Les mises à jour du produit SailPoint témoignent de l'engagement de SailPoint en faveur de l'innovation de sa plateforme d'intelligence artificielle et d'analyse Machine Learning...

-Identity Outliers : corrigez intelligemment les accès à haut risque en tirant parti de l'IA et de l'analyse ML pour découvrir en autonomie les identités qui sortent de la norme, le tout dans un tableau de bord unique. Ce dernier permet de rechercher et de filtrer des identités spécifiques, en prenant les mesures appropriées pour remédier aux identités suspectes.

-Modélisation de l'accès : créez des rôles nouveaux qui auront plus d'impact sur la situation commerciale spécifique de chaque organisation. Obtenez ainsi une compréhension plus approfondie des rôles suggérés et des modèles d'accès nécessaires pour prendre des décisions intelligentes et guidées en termes d'amélioration continue de ces modèles.

-Gestionnaire d'accès aux fichiers (FAM) : intégrez facilement les capacités de ce gestionnaire avec un tout nouveau moteur de confidentialité piloté par l'IA et le NLP (Natural Langage Processing). Celui-ci permet de capter les données personnelles qui se trouvent dans des ressources non structurées. Avec FAM, vous automatisez rapidement les processus pour les demandes d'accès des personnes concernées par les données et les exigences du droit à l'oubli.

