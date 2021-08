Saft livre un deuxième lot de batteries de traction de secours pour le métro de Moscou

Saft livre un deuxième lot de batteries de traction de secours pour le métro de Moscou









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Saft a remporté un contrat auprès de KSC Group, fournisseur russe de systèmes ferroviaires, pour la livraison de systèmes de batteries destinés à la traction de secours du métro de Moscou. En cas de panne de courant, les batteries permettront aux rames de métro de parcourir près de 6,5 km jusqu'à la station suivante. Cette solution vise à accroître le confort et la sécurité du métro et à encourager les citoyens à utiliser les transports en commun afin d'améliorer la qualité de vie dans l'une des plus grandes mégapoles du monde.

Dans le cadre de ce contrat, Saft livrera près de 1.240 kits de batteries dotés de cellules MSX de technologie nickel, qui seront installés sur le nouveau parc de rames Moskva-2020, dont la mise en service est prévue pour fin 2023.

Pour ses véhicules phares, le métro de Moscou souhaitait utiliser au maximum la chaîne d'approvisionnement russe afin de soutenir la stratégie "Made in Russia" du gouvernement. Saft appuie le Groupe localement, en fournissant des recommandations et conseils techniques sur le dimensionnement, la conception et la production des systèmes de batteries à KSC Systems Drives, filiale de KSC Group, qui assemblera et testera les systèmes de batteries.