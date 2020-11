Saft inaugure son nouveau site de production de solutions de stockage d'énergie à Zhuhai en Chine

Crédit photo © Saft.

(Boursier.com) — Saft vient d'inaugurer un nouveau site de production de solutions de stockage d'énergie (ESS) à Zhuhai en Chine. Celui-ci renforcera la capacité de l'entreprise à servir le marché mondial du stockage d'énergie et à accompagner la transition vers les énergies renouvelables.

Cette nouvelle usine permettra à Saft d'accompagner ses clients dans le monde entier avec une approche intégrée en matière de stockage d'énergie. Cela comprend toutes les étapes, du concept initial et du dimensionnement du système à son ingénierie, en passant par la livraison et le raccordement au réseau. Ainsi, les opérateurs pourront réduire au minimum leur coût total de possession (TCO), tout en optimisant au maximum les performances.

Hervé Amossé, Vice-Président exécutif de la division ESS et Mobilité de Saft, a déclaré : "L'investissement dans notre ligne de production de Zhuhai démontre notre croissance et comment nous sommes passés de fabricant de batteries à fournisseur de solutions énergétiques complètes. Les clients s'adressent aujourd'hui à nous pour des solutions de stockage d'énergie et de micro-réseaux entièrement intégrées".

Cet investissement renforce la présence actuelle de Saft à Zhuhai qui devient l'un de ses trois pôles de production stratégiques, les deux autres étant situés à Bordeaux en France et à Jacksonville aux États-Unis.