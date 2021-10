Saft : grâce aux batteries au nickel, le phare de Göteborg est autonome toute l'année

(Boursier.com) — L 'Administration maritime suédoise (Sjöfartsverket) a équipé le phare de Trubaduren de batteries au nickel Sunica.plus pour garantir le fonctionnement en continu de ses feux de navigation alimentés par l'énergie solaire. Situés à l'entrée principale du port de Göteborg, le plus fréquenté des pays nordiques, ces feux sont essentiels à la sécurité des navires. Sjöfartsverket a commandé le système de batteries Sunica.plus de Saft dans le cadre d'un accord cadre portant sur les batteries au nickel.

"Compacte et légère, la technologie Saft offre une performance fiable et éprouvée dans des conditions extrêmes, une durée de vie prolongée et de faibles besoins de maintenance" commente le groupe. Elle a ainsi permis de réduire les coûts de cycle de vie et de garantir un fonctionnement ininterrompu dans certains des 1.100 phares isolés sur lesquels les techniciens ne se rendent qu'une fois par an. Sjöfartsverket a décidé de moderniser les feux de navigation du phare de Trubaduren après la rupture d'un câble d'alimentation sous-marin. L'installation de panneaux photovoltaïques et de batteries permettra d'accroître la disponibilité des feux, et sera moins coûteuse que la pose d'un câble sous-marin.