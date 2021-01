Saft équipe le parc éolien de Badamsha au Kazakhstan

Crédit photo © Saft

(Boursier.com) — Saft a livré des batteries au nickel sans maintenance Uptimax pour fournir l'énergie de secours essentielle aux systèmes de surveillance électronique, de freinage mécanique, de commande de pas et d'alimentation en graisse du parc éolien de Badamsha, dans la steppe reculée et exposée de la région d'Aktobe, au nord-ouest du Kazakhstan.

En 2021, le parc éolien de Badamsha produira 396 GWh d'énergie pour l'industrie locale et permettra d'économiser 344.000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions de 74.000 voitures. Le site constitue une étape importante dans l'objectif du Kazakhstan de satisfaire 50% de sa demande en énergies renouvelables d'ici 2050.

Le projet est le premier contrat de Saft avec APS Energia, qui a spécifié les batteries pour leur fiabilité éprouvée dans des conditions hivernales extrêmes.

Alexey Kredin, directeur général d'APS Energia Kazakhstan, a déclaré : "La longue expérience de Saft en matière de solutions de batteries industrielles au nickel dans les climats froids nous a donné la certitude que notre système d'alimentation de secours fournira des performances fiables pour assurer la continuité de la production du parc éolien".

Une alimentation de secours fiable et sans maintenance est essentielle pour assurer une production continue des éoliennes, particulièrement pour les sites éloignés dans des climats extrêmes, difficilement accessibles aux techniciens de maintenance.